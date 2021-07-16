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تفاصيل محفظة بنك القاهرة الالكترونية ورسوم الاشتراك بها يسأل عنها الجمهور وعن رسوم الاشتراك في محفظة بنك القاهرة الالكترونية ورسوم الاشتراك بها .
دوت الخليج
تفاصيل محفظة بنك القاهرة الالكترونية ورسوم الاشتراك بها
طبقا لتعليمات تفاصيل محفظة بنك القاهرة الالكترونية ورسوم الاشتراك بها البنك المركزي تم استمرار اعفاء كافه العمولات ورسوم التحويلات والاشتراك ف المحافظ الالكترونيه ليصبح مجانا حتى نهايه العام الحالي بتاريخ 31-12-2021 .
رسوم محفظة بنك القاهرة الالكترونية ورسوم الاشتراك بها
لكن رسوم إنشاء رقم *VCN (للشراء على الإنترنت) لم يتم اعفاءها حيث يكون مصاريف اصدار الكارت هي : 10 جنيه.
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