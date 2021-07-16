الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تودع الجمهور بمليون و700 ألف زائر

جدة - نرمين السيد - ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون فى تعميق الوعى المجتمعى بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفى مدبولى لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الاحداث الدولية فى ظل تحديات جائحة كورونا ، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة .

واعرب الدكتور هيثم الحاج عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذى حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب باعتباره احد اهم الاحداث الثقافية فى العالم وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على اصدار قرارات ساهمن بشكل مباشر فى انجاح هذه الدورة كان منها تخفيض قيمة الايجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20 ٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلاً عن زيادة 5 ايام على المدة المقررة وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار ، واوضح ان المتابعات الميدانية رصدت اشادات عديدة من الرواد باساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها .

يذكر ان الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب شهدت مليون و 700 الف زائر ، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التى تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التى تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة ، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة .

وجاءت اهم ارقام الحصاد الختامى للدورة ال52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كالتالى :

اولا: مبادرة ثقافتك كتابك

تخطت مبيعات قطاعات َوزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 الف نسخة مباعة حيث تراوحت اسعار العناوين بها من 1 الى 20 جنيه وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 95 ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الاعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران .

واحتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثانى ب 35 ألف نسخة وكان الاكثر مبيعا سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمى وقطر الندى وكانت اعلى الكتب مبيعا فى جناح الهيئة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربى وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليمى التى يبلغ سعرها 1 جنيها ومجلة قطر الندى التى تبلغ سعرها 3 جنيها.

دار الكتب والوثائق القومية

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية قرابة 13 الف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الاكثر على عناوين عجائب الأثار"4 اجزاء"، أبكار الافكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، الف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الامالى للقالى "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديوانى العالى وقدمت خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

المركز القومى للترجمة

وصلت مبيعات المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى قرابة 14 الف نسخة وجاءت العناوين الاكثر مبيعا فى جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود فى الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا فى العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة فى الإسلام ، وقدم المركز خصم على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادى القصة، ذوى الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون هذا الى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من اى عنوان.

صندوق التنمية الثقافية

قطاع صندوق التنمية الثقافية يتولى تسويق إصدارات المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالى عدد النسخ المباعة من معروضاته 6000 نسخة وكانت الاكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التى تصدر عن المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، كما شهد جناح المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف شهد اقبالا من الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواى التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمى وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.