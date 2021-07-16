فيديو .. الأوقاف تعلن وصول الدفعة الثانية من الأضاحى إلى مجزر أبى سمبل

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة، فيديو يرصد لحظات وصول رؤوس الماشية إلى المجزر، إذ أن مشروع صكوك الأضاحى يعد مشروعا مهما تنفذه الوزارة. وفى وقت سابق، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل لجنة عليا للإشراف على مشروع صكوك أضاحى الوزارة. وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، أن اللجنة التى قام بتشكيلها وزير الأوقاف لحسن انتظام العمل بمشروع صكوك الأضاحى جمعًا وتنفيذًا وذبحًا فى الوقت الشرعى وتوزيعًا على الأسر الأولى بالرعاية.

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