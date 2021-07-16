/640867/بنك-الاسكندرية-من-داخل-منزلك-تتجول-داخل-البنك

بنك الاسكندرية من داخل منزلك تتجول داخل البنك يمكنك الاطلاع ومتابعة كافة تفاصيل الحسابات بكل سهولة من خلال بنك الاسكندرية من داخل منزلك تتجول داخل البنك باستخدام تطبيق الموبايل البنكي (لمستخدمي Andriod وiOS).

دوت الخليج خدمات بنك الاسكندرية كما أنه في خدمات بنك الاسكندرية من داخل منزلك تتجول داخل البنك نجد الإنترنت البنكي في أي وقت أينما كنت، داخل أو خارج البلاد باللغتين العربية والإنجليزية، الى جانب ربط شهادات الادخار والودائع بكل أمان دون الحاجة لزيارة الفرع. مركز خدمة العملاء بنك الاسكندرية اتصل ب ١٩٠٣٣ للاشتراك في الخدمة.

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