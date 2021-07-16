إنفوجراف .. السيسى للمصريين : اطمئنوا

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى حفل انطلاق المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة"، باستاد القاهرة مساء أمس، برسائل طمأنة إلى الشعب المصرى بخصوص سد النهضة وأمن مصر القومى.





وقال الرئيس، إن تحرك مصر فى مجلس الأمن، بشأن سد النهضة، كان لوضع قضية سد النهضة، على أجندة الاهتمام الدولى. وأضاف أنه لا يجب على المصريين القلق، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد والشعوب يتحدد من خلال العمل.

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