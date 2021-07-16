بعد تعديل الحكومة .. البنك المركزى يعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح البنك المركزى، فى بيان، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1442 هجريا، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق الموافق 25 يوليو 2021.
وأشار البنك المركزى، إلى أن يوم الأحد المقبل 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى تنتهى بالبنوك يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021.
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