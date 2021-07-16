نبيلة مكرم عن صداقتها مع وزيرة التخطيط: لازم أبعتلها قلقاس وإلا هيحصل مشكلة

جدة - نرمين السيد - وقالت نبيلة مكرم، خلال استضافتها ببرنامج نظرة،الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، على قناة صدى البلد، إنها تجمعها علاقة صداقة قوية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هى بنت ناس وشاطرة".

وتابعت: "فيه ناس كتير شاطرة لكن هالة السعيد لديها أخلاق وشاطرة جدا فى مجالها ". وأردفت: "هالة السعيد قريبة منى جدا وأنا قريبة من أسرتها، وفى عيد الغطاس لازم أبعتلها القلقاس وإلا هيحصل مشكلة كبيرة".

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