الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت فى منشور لها معمم على جميع المديريات بضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشددت على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.