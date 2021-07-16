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انت الان تتابع تفاصيل خبر بأمر الرئيس.. قرار رسمي بتعديل إجازة عيد الأضحى 2021 وزيادة عدد أيام الإجازة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر عدد أيام إجازة عيد الأضحى بعد تعديل أيام الإجازة، حيث صدر اليوم وخلال الساعات الأولى من صباح الجمعة الموافق 16 يوليو، قراراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل مواعيد الإجازة وزيادة عدد أيامها.
تعديل إجازة عيد الأضحى 2021
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً أول أمس باعتبار بدء الإجازة من يوم عرفة الموافق 19 يوليو وحتى يوم 24 يوليو، وذلك بمناسبة العيد وثورة الثالث والعشرين من يوليو.
إلا أن الرئيس السيسي أصدر اليوم قراراً بزيادة عدد أيام إجازة عيد الأضحى، واعتبار الإجازة تبدأ من يوم السبت الموافق 17 يوليو وتنتهي السبت الذي يليه والموافق 24 يوليو، لتكون 8 أيام بأمر الرئيس بدلاً من 6 أيام.
وجاءت توجيهات الرئيس اليوم بتعديل إجازة العيد بمناسبة إطلاق مشروع تطويلا الريف المصري، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر لجميع موظفي الدولة في الوزارات والهيئات وجميع الجهات الحكومية، مع سير عملية الإمتحانات كما هو مقرر لها سابقاً دون أي تغيير.
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