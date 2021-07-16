انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 وانخفاض سعر الفراخ والكتكوت الأبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري بعض التغيرات في سعر الفراخ البيضاء اليوم، حيث انخفضت أسعار الدواجن في البورصة تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والمعروف بكثرة اللحوم الحمراء مما يجعل المواطنين يعزفزن عن شراء الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

ولهذا ومنذ أول أمس وسعر الفراخ يتراجع، لتصل اليوم إلى 25 جنيه مقارنةً بـ28 جنيه منذ يومين فقط، ولذا ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار البيض وأسعار الفراخ ساسو وبيضاء.

وجاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم 16 يوليو وفق ما يلي:

سعر الفراخ اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 16 يوليو 25 جنيه.

تأرجح سعر كيلو الساسو اليوم الجمعة بين 40 و43 جنيه.

ثبات سعر الفراخ الأمهات بيضاء عند 20 جنيه.

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وأسعار البيض اليوم 16 يوليو

سعر الكرتونة من البيض الأحمر اليوم في البورصة 43.5 جنيه.

سعر كرتون البيض الأبيض 40.5 جنيه.

بيض بلدي سجل 20 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة

سعر الكتكوت الابيض شركة الوطنية 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة القاهرة للدواجن 7.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 8 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة الوادي 7.25 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة رواد النيل 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة الإسكندرية للدواجن 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة نيوهوب أيجيبت 8.75 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة المراعي 5.25 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركة المصرية الهولندية 4 جنيه.

وبهذا يكون سعر الفراخ اليوم قد انخفض جنيه عن سعر أمس، بينما استقرت أسعار الكتاكيت.