مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى اليابان لنقل المنتخب الأوليمبى

جدة - نرمين السيد - صرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية سيرت مساء أمس رحلة خاصة رقم MS3100 من طراز البوينج B777-300ER من مطار القاهرة إلى مطار ناريتا بطوكيو لسفر بعثة المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة المدير الفنى كابتن شوقى غريب للمشاركة فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ المقامة فى الفترة من ٢٢ يوليو وحتى ٧ أغسطس ٢٠٢١.





وأضاف أبوالعينين أنه بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتقديم كافة تسهيلات السفر لجميع الأبطال المصريين فى مختلف الألعاب المشاركين فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ باليابان فقد تم استقبال البعثة وإنهاء إجراءات سفرهم من خلال فرق عمل مصرللطيران. وتابع: "يسعدنا أن نكون الناقل الوطنى لمعظم المنتخبات والرياضيين المصريين المشاركين فى هذه البطولة العالمية والذين يمثلون اسم مصر فى هذا المحفل الرياضى الدولى من مختلف الإتحادات الرياضية" . وتمنت مصر للطيران الفوز للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم ولجميع الفرق والأبطال المصريين المشاركين بمختلف الألعاب خلال دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية طوكيو ٢٠٢٠.

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