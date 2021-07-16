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يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام كايزر تيشفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم اللقب العاشر في تاريخه وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء الغد علي ملعب ومركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية.

وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة المباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد بن خامس في المغرب.

وتقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكركة ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في حصد البطولة العاشرة.

وأستقر بيتسو موسيماني على إستمرار أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن لوقف خطورة جناح كايزر تشيفز في ظل عدم جاهزية هاني بشكل قوي ، بينما من المقرر عودة أليو ديانج لمنتصف الميدان بجانب عمرو السولية، مع استمرار أفشة بجانب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات تحت شريف المهاجم الصريح.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

‏خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

‏ خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.