جدة - نرمين السيد - وأوضحت، خلال لقاء لها، فى برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن المبادرة أطلقت لكى يدعم المصريون فى الخارج بعضهم لبعض فى ظل جائحة كورونا وتوقف حركة الطائرات.
وأوضحت أنا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجه بفتح أبواب الكنسية لاستضافة 100 شخص من العالقين هناك وكان ذلك شهر رمضان، مؤكدة أن البابا تواضروس يملك حسًا وطنيًّا.
وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "خلينا سند لبعض" بهدف تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين فى مختلف دول العالم، من خلال الجاليات والمواطنين المصريين القادرين على المساعدة ودعم أشقائهم العالقين بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. وزيرة الهجرة : «خلينا سند لبعض» أظهرت حجم تقارب المصريين بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.