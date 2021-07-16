تفاصيل فودافون تجوال وبعض النصائح قبل السفر

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ننشر تفاصيل عرض فودافون تجوال و عدد من النصائح قبل السفر تقدمها خدمة عملاء فودافون مصر من أجل العملاء المسافرين خارج مصر، وهذه النصائح هامة.

دوت الخليج

نصائح فودافون تجوال قبل السفر

راجع موقع فودافون الإلكتروني وأعرف خدمات التجوال المتاحة وأسعار التجوال فى الدولة التى سوف تسافر اليها و لأفضل الاسعار اشترك في باقة من باقات التجوال من خلال #202* كل عملاء الفواتير المفتوحة متاح لهم تشغيل التجوال ببلاش بعد التأكد من سداد 4 فواتير أو دفع 750 جنيه تأمين. اذا كان لديك خط فودافون على نظام الفاتورة المفتوحة كلم 888 لتشغيل التجوال. أو يمكنك تشغل خدمة روم كنترول وتستخدم تجوال حتى 250 جنيه على الفاتورة من خلال #3*202*. اذا كان لديك خط فودافون بزنس يمكنك الاتصال بالمفوض لتشغيل التجوال. اذا كان لديك خط مدفوع مقدماً أو كنترول أو إيزى، تأكد أن لديك رصيد كاف للاستخدام أثناء التجوال. اذا كنت ستقوم بالشحن ع الطاير باستخدام بطاقة ائتمانك أثناء التجوال، تأكد أن لديك قائمة خدمات فودافون على تليفونك للتأكد من تفعيل خدمة التجوال أطلب #236*

خدمة فودافون تجوال

كل عملاء الفواتير المفتوحة الجدد الذين لم يقوموا بسداد 4 فواتير متاح لهم تشغيل التجوال/ الدولي حتى 250 جنيه على الفاتورة أو تسجيل بطاقة ائتمانك في إحدى فروع فودافون لخصم المستحقات مباشرةً. اطلب#3*202*.