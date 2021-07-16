/640874/نشاط-مكثف-من-رئيس-مجلس-النواب-خلال-أسبوع-استقبال-رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-وشباب-مبادرة-إحياء-الجذور

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددًا من الوفود خلال الاسبوع الماضى والتى كان على رأسها، زيارة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.

دوت الخليج

زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الزيارة تثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية ،ومن جانبه أكد السيد/ مرزوق الغانم أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.‏

رئيس مجلس النواب يستقبل وفد شبابي فى إطار مباردة إحياء الجذور

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وفداً شبابياً في إطار المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية القبرصية اليونانية بحضور السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر وقبرص واليونان يمتلكون إرثاً حضارياً وثقافياً مُشتركاً يشهد عليه التناغم الإيجابي بين شعوبنا عبرالتاريخ، مؤكداً أن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة لتعزيز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات ،ومن جانبها أكدت السيدة الوزيرة أن هذه الزيارة تأتى بهدف الإطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب في العمل السياسي التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية.