عاجل.. النقل تصدر بيانا حول محور الجزائر بالمعادى

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان، الذى نشر على الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك"، أن محور الجزائر قد تم تخطيطه لتحقيق عدد من الأهداف العامة التى تساهم فى حل مشاكل الاختناقات المرورية فى بعض المناطق على خط السكة الحديد "العباسية - طرة" كما أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هى المناطق المكتظة بالسكان والتى شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد مما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين وحركه مسير القطارات التى تعبر هذه المناطق.

وأشار البيان، إلى أن المشروع يهدف إلى المحافظة على حرم السكة الحديد من هذه التعديات وذلك فى إطار مشروع إزالة التعديات على حرم السكه الحديد فى جميع انحاء الجمهوريه، كما أن مسار المحور فى مرحلة الدراسة والتخطيط وبعد الانتهاء من تخطيطه سيتم إعلان هذا التخطيط والمسار فى كل وسائل الإعلام وعلى موقع الوزارة، وأن التخطيط الأولى للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبرى الحضارات مع الأوتوستراد ومن منطقة التبين إلى حلوان، وتنفيذ محور مرورى من محور الحضارات إلى شارع النادى الجديد بالمعادى.

وأكد البيان على أنه فيما يتعلق بمنطقة المعادى (المسافة من شارع النادى الجديد إلى كوبرى طرة) فإنه ليس هناك أى تخطيط لإزالة أى أشجار أو مشاتل بها أو أى تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق فى هذه المسافة وكل ما يتم التخطيط له يتمثل فى الحفاظ على أملاك حرم السكة الحديد فى هذه المنطقة بدراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار السكة الحديد فقط ولن يتم قطع أى شجرة أو ازالة اى مشاتل فى هذه المنطقة.

وأهابت وزارة النقل، بالمواطنين تحرى الدقة فى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تثير البلبلة فى الرأى العام.