المفتى: إنجازات التنمية فى عهد السيسى غير مسبوقة ويشهد بها القاصى والدانى

كما أشاد المفتى بتأكيد الرئيس بأنه يتم التعامل مع كل قضايانا بعقل راشد، ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدًا، وأن "حياة كريمة" تأسيس للجمهورية المصرية الجديدة، والإيمان بالحلم يصوغ الحاضر ويصنع المستقبل، وأنه لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد.
ودعا مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم، جموعَ الشعب المصرى إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية المخلصة للوطن، التى تعمل ليلَ نهار للحفاظ على مقدرات الوطن، وتحقيق الإنجازات والتنمية المنشودة حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
وأشاد مفتى الجمهورية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واهتمام السيد الرئيس بتطوير كل القرى والنجوع، وبكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة فى مختلف المجالات يشهد بها القاصى والدانى منذ تولِّى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الدولة.
وثمَّن المفتى إشادة المنظمات والهيئات الدولية بما تم من إصلاحات اقتصادية وإنجازات على مدار 7 سنوات، منذ تولى الرئيس مهمة إنقاذ الوطن، وأن كل هذه المشروعات التنموية تصبُّ جميعًا فى مصلحة مصر، وهو ما أكدته كل الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية، واستمرار الرئيس فى العمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.
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