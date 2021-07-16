صور.. أهالى ميت عفيف يتسلمون منازلهم بعد إعادة إعمارها ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتزامن مع الاحتفالية الكبرى لانطلاقها والتى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعالية خاصة بمناسبة الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية ميت عفيف، بمركز الباجور، فى محافظة المنوفية، وتسليم المنازل الى أصحابها.





حضر فعاليات تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها لأصحابها، إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى نائباً عن إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن إعادة إعمار المنازل المتهالكة بميت عفيف، جاء فى إطار التعاون المشترك بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، لتقديم الخدمات الإنسانية النوعية للقرى والتجمعات الأشد احتياج على مستوى الجمهورية، وأن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بميت عفيف تضمنت إعادة البناء بشكل كامل فضلاً عن عمل أسقف، وأرضيات، وحمام، ومطبخ، وسباكة، ودهانات.

وأوضح عبد الجليل أن التعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة متواصل، حيث تم تقديم مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا فى حلايب وشلاتين أقصى جنوب مصر، ومن المتوقع أن ينطلق تعاون جديد بين المؤسستين فى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة وفى بناء مساجد فى المناطق الأشد احتياجا فى أنحاء الجمهورية.

وأثناء تفقده للمنازل التى تمت إعادة إعمارها، أشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية بجودة الأعمال التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، معرباً عن تقدير القيادات التنفيذية بالمحافظة لجهود العمل الأهلى الجادة فى خدمة شرائح غير القادرين.

من جانبهم عبر الأهالى أصحاب المنازل عن امتنانهم وسعادتهم بما تم من أعمال، موضحين أنهم لم يتوقعوا أن تتم أعمال إعادة الإعمار بهذه الجودة، وبالمجان تماماً دون أن يتكلفوا أى نفقات على الإطلاق.