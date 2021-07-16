انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل تدريب البنك المركزي الصيفي لطلبة الجامعات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتناول كافة تدريب البنك المركزي الصيفي 2021، والذي أعلن عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث تم فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، بنظام Explore (عن بعد)، وفي هذا الصدد، يتناول “مصر فايف”، تفاصيل التدريب الصيفي بالبنك المركزي المصري، في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها لمتابعية على مدار الساعة.

تفاصيل تدريب البنك المركزي 2021

حدد البنك المركزي في اعلانه، العديد من الضوابط والشروط، والتي يجب أن تتوفر في الطلبة المتقدمين، للتدريب الصيفي، والتي هي كما يلي؛

– موعد التقديم النهائي للتدريب، السبت 17 يوليو الجاري.

– يتم التدريب في شهر أغسطس 2021.

– التدريب متاح فقط للطلاب المنقولين من السنة الثالثة للسنة الرابعة أو السنة الخامسة.

– أما فيما يتعلق بطلبة الهندسة، فيكون التقديم متاح في التخصصات المحددة من البنك المركزي.

– أن يكون الطالب مصري الجنسية.

– أن یكون المتقدم قد تحصل على تقدیر تراكمي جید جدًا كحد أدنى، وذلك في السنوات الأولى والثانية، أو تقدير جيد جدًا كحد أدنى في كل عام منفرد.

– لطلاب كلية الهندسة، أن يكون المتقدم قد تحصل على تقدیر تراكمي جید جدًا كحد أدنى، وذلك في السنة الأولى والثانية والثالثة، أو تقدير جيد جدًا على الأقل في كل عام منفرد.

وعليه فتكون التخصصات الجامعية المطلوبة، لـ تدريب البنك المركزي الصيفي، كليات؛ تجارة، (تخصص: مالية، وموارد بشرية، ومحاسبة،)، وإدارة أعمال، اقتصاد، وعلوم الحاسب، ونظم معلومات إدارية، كليات الهندسة (تخصص: حاسبات واتصالات).

خطوات التقديم على التدريب الصيفي للطلاب في البنك المركزي

هناك خطوتين لا أكثر تمكنك من التقديم لـ تدريب البنك المركزي2021, ومن ثم استكمال إجراءات التدريب الصيفي، والتي تتمثل في؛

– يجب ملئ استمارة التقديم للبنك، على الموقع الإلكتروني.

– اختيار أحد المسارين من المسارات المتخصصة، كما يتم الاستعانة بهذه الاختيارات، لتحديد ماهية المسار المتخصص لكل متدرب على حده، وذلك من قبيل قطاع الموارد البشرية.

المستندات اللازمة للتدريب

هناك بعض المستندات الهامة التي يجب على الطالب تقديمها للتدريب الصيفي، والتي من شأنها أن تثبت صحة البيانات الواردة للطالب، والتي لابد أن تضمنها السيرة الذاتية له، والتي تتمثل في؛

– لابد من إحضار شهادة القيد من جامعة الطالب، موضحًا بها العام الدراسي الحالي، ودرجات التقدير التراكمي، والتقديرات السنوات الماضية، كما انه (في حالة عدم وجود التقديرات للطالب، يجب تقديم صورة من بيان درجات السنوات السابقة).

– تقديم السيرة الذاتية للطالب “CV”.

– صورة البطاقة الشخصية للمتقدم في تدريب البنك المركزي.