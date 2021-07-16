مايا مرسى تشكر السيسى على إشادته بالمرأة: شهادة عظيمة من زعيم وقائد

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوجيهه التحية إلى المرأة المصرية خلال الخطاب الذى ألقاه أمس فى احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة".





وأوضح بيان صحفى للمجلس، أن الرئيس قال فى خطابه: "أتوجه بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة التى كانت دومًا فى طليعة المسيرة الوطنية وفى صدارة التحدى".

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بكلمات الرئيس قائلة: "إن دعم السيد الرئيس وإشادته الدائمة بالمرأة المصرية، وحرصه على إظهار هذا الدعم والتقدير خلال جميع خطاباته محلياً ودولياً هو وسام وشهادة عظيمة من زعيم وقائد عظيم فى حق المرأة المصرية القوية الصبورة الشجاعة التى تعشق تراب الوطن".

كما عبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها بانطلاق هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التى سوف تسهم فى تطوير الريف المصرى والنهوض بأوضاعه، مما سوف ينعكس إيجاباً على وضع المرأة المصرية بهذه المناطق.

يذكر أن خطاب الرئيس جاء خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومى انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، والتى عقدت باستاد القاهرة، بحضور القيادة السياسية للدولة المصرية، وكل من البرلمانيين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.