/640885/وصول-المنتخب-الأولمبي-لطوكيو-وإجراءات-إحترازية-مشددة

وصل المنتخب المصري الأولمبي من بعثة مصر المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، صباح اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يوليو، لمطار طوكيو باليابان، بعد رحلة طويلة وشاقة على الفريق الوطني، من مساء أمس الخميس.

ويرصد دوت الخليج وصول بعثة المنتخب الوطني لمطار طوكيو، للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020. يدخل المنتخب الوطني الأولمبي، في الفقاعة الطبية فور وصوله لمقر الإقامة، للحفاظ على سلامة لاعبي وكل أفراد بعثة المنتخب المصري، وذلك بناء على الحد من انتشار فيروس كورونا بين البعثة. موعد مباراة مصر وإسبانيا يلتقي المنتخب المصري في أولى مبارياته في البطولة، مع المنتخب الأولمبي الإسباني، الخميس المقبل، في الساعة التاسعة صباحا ًً.

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