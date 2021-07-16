بالصور-مصرع شخص فى انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى قسم شرطة الجمرك، بلاغا بمصرع شخص سقطت عليه شرفة شقة بالطابق السادس بالعقار رقم 21 الكائن شارع على بك المصرى بنطاق حى الجمرك.

وبالفحص، تبين أن العقار مكون من 8 طوابق، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق السادس على رأس شخص تصادف مروره لحظة الانهيار، مما تسبب فى وفاته متأثرًا بإصابته.

من جانبه قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك، إن العقار قديم وصادر له قرار ترميم برقم 114 لسنة 1993، ولم ينفذ.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.