وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية ومشروعات حياة كريمة فى الفيوم

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جاء ذلك بناءً على دعوة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، لكافة الوفود وطلاب الجامعات المشاركة باللقاء، الذى عقد بجامعة الفيوم، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، بأن الجولة شملت زيارة جبل المدورة وشلالات وادى الريان، فضلاً عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلى بمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ولفت المتحدث الرسمى، أن الهدف من الزيارة إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمى، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمى السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يسهم فى الترويج للسياحة الداخلية.
الجدير بالذكر أن اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، احتضنته جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة 6 من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجارى حتى أمس.
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