اعرف الآن موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021

مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 يسأل عنها المواطنون في موعد مرتبات شهر يوليو 2021 بمناسبة حلول عيد الأضحى 2021 ، حيث قررت وزراه المالية تقديم موعد مرتبات شهر يوليو 2021 العام المالي الجديد 2021و2022 و ننشر موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 .

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 الوزرات والهيئات الجهات الحكومية التابعة موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 على 5 أيام خلال هذا الشهر و ذلك لمنع تجمع الموظفين أمام مأن تبدأ ماكينات الصراف الآلي في ظل ما تتعرض له البلاد من انتشار فيروس كورونا موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021

و في مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 تقرر صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة و هيئة حكومية يوم الثلاثاء 17 أغسطس، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والاثنين 23 أغسطس .

صرف مرتبات الموظفين في شهر اغسطس 2021

و مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 وبعدها صرف مرتبات الموظفين في شهر سبتمبر 2021 تقرر ان 33 وزارة حكومية وهيئة يتم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، على ان يكون جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر.

صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021

و كانت ناشدت وزارة المالية الموظفين مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 في صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 بعدم التزاحم و الالتزام بالاجراءات الاحترازية على ماكينات الصراف الآلي ، مؤكدة بأن الرواتب مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس متاحة للجميع في أي وقت اعتبارًا من تاريخ المحدد للصرف حسب كل وزارة مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 بمناسبة عيد الاضحى .