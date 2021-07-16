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ننشر تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس 2021 التي ينتظرها الطلاب و اولياء الامور عقب عيد الاضحى 2021 حيث أن نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس اصبح السهل الحصول عليها من وزارة التربية و التعليم من امتحانات الثانوية العامة 2021 نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس .

دوت الخليج

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية

وكانت نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس تظهر بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال رابط موقع بوابة الثانوية الفنية 2021 نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس و التي يمكن استخدامه في الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية الفنية 2021 .

الحصول نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية الفنية من خلال هذا الرابط ( من هنا) اختيار نتائج الطلاب كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته كاملة تحديد محافظة الإقامة كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية اختيار نوع الدبلوم الفني ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي،...) تحديد نظام التعليم (3_5) سنوات كتابة رقم جلوس الطالب الضغط على زر الإستعلام ظهور درجات الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية

و كانت تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس حاليا لإنهاء أعمال الكنترول لإمتحانات الدبلومات الفنية بجميع محافظات الجمهورية لإعلانها عبر موقع الوزارة الرسمي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2021 نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس لتبدأ بعدها فتح باب تلقى تظلمات الطلاب على نتيجتهم في بعض المواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات بها و ذلك لمدة 15 يوم حيث يتم خضوع أوراق الإجابة للفحص من لجنة فنية مخصصة في المادة المتظلم فيها و تجميع درجات نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية برقم الجلوس كل سؤال و تجميع درجات كافة الأسئلة للتأكد من حصول كل طالب متظلم على حقه في درجات الامتحان ليتمكن من الالتحاق بالكلية الراغب في الدراسة بها.