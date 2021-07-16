/640889/استئناف-تصوير-فيلم-تحت-تهديد-السلاح-لحسن-الرداد

دوت الخليج يرصد انتهاء تصوير فيلم «تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد.

قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»

تدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل لأزمة كبيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، ليبدأ بعدها في البحث عن التفاصيل التي أدت لتلك الأزمة، وتتوالى الأحداث.

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، مي عمر، فتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال حسن الرداد السينمائية

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم «توأم روحي» وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع. يذكر أن النجم حسن الرداد قال من قبل إنه يحب تقديم قصة حياة الراحل عمر الشريف في عمل فنى إذا قدم مسلسل سيرة ذاتية، خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة في مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة، مضيفا: "وأعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".