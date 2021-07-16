عاجل- القوى العاملة تصدر بيانا حول إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص 

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.





وقال وزير القوى العاملة إن ذلك يأتى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته فى هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو. وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلى هذا الأجر.

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