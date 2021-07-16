مصر تعزى ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا فى ضحايا الفيضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتى أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.





وقدمت مصر، وفقا لبيان صحفى، بصادق تعازيها لذوى الضحايا، متمنية نجاة المفقودين. كما أعربت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

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