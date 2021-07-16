تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمحافظات الجمهورية

أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الإثنين المقبل 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، يوم الثلاثاء 20 يوليو. وتنشر "دوت الخليج "، مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى: القاهرة 5:32 الجيزة 5:32 الإسكندرية 5:35 بورسعيد 5:25 السويس 5:27 العريش 5:19 الطور 5:26 سانت كاترين 5:24 طابا 5:18 شرم الشيخ 5:24 دمنهور 5:33 طنطا 5:31 المنصورة 5:29 الزقازيق 5:30 بنها 5:31 شبين الكوم 5:32 كفر الشيخ 5:31 الفيوم 5:35 بنى سويف 5:34 المنيا 5:38 أسيوط 5:38 سوهاج 5:37 قنا 5:34 أسوان 5:37 أبو سمبل 5:45 مرسى مطروح 5:45 الغردقة 5:27 الخارجة 5:47 الإسماعيلية 5:26 دمياط 5:27 السلوم 5:53 نويبع 5:20 حلايب 5:25 شلاتين 5:28

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