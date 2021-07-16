/640896/النائب-عمرو-هندي-مبادرة-حياة-كريمة-حققت-المراد-منها-وخلقت-نوع-من-الرضا-الشعبي

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان لها دور كبير في خفض معدلات الفقر بقرى جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنها استهدفت المناطق الأكثر احتياجا للتنمية من اجل تدعيمها بكافة الخدمات التي كانت تفتقر إليها سواء من النواحي الصحية والاقتصادية والتعليمية.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف النائب عمرو هندي في بيان له أصدره اليوم ، أنه لا يوجد شخص عاقل يستطيع أن ينكر المردود السريع الذي تحقق علة مدار الشهور الماضيية، من تحسين ملموس في مستوى الحياة لكافة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وأشاد هندي بجهود أجهزة الدولة بالتعاون مع المواطنين وخلق حالة من التكاتف وتضافر الجهود بين جموع الشعب ، والتي كان لها دور كبير في نجاح هذه المبادرة، منوها إلى أن توقيت هذه المبادرة كان في غاية الاهمية حيث ساهمت في تحقيق قدر كبير من الرضا الشعبي للمواطنين وجعلته يشعر أن الدوله تهتم به وتشعر به.

ميزانية حياة كريمة 700 مليار جنيه

واوضح هندي أن هذه المبادرة من المبادرات القومية العملاقة، وذلك لتخصص ميزانية لها بقيمة 700 مليار جنيه حتى تستوعب كافة القرى المصرية، والذي تحتوي على اكثر من نصف سكان مصر بعدد يفوق 58 مليون مواطن .

وتابع وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه المبادرة تزامن قيامها مع التداعيات السلبية التي مر العالم بها بسبب ازمة فيروس كورونا، والتي اجتاحت العالم متخطية كل الحدود، وبالتالي جاءت مبادرة حياة كريمة لتخفيف معاناة وحدة هذه الأزمة من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية وزيادة الأطقم الصحية وتوفير كافة المستلزمات الطبية بالقرى والمدن على حد سواء.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلًا في حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصري وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كُتبت فى هذا اليوم شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتي المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. دوت الخليج".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، في القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.