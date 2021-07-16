/640900/وزير-الرياضة-ومحافظ-القاهرة-يفتتحان-أعمال-تطوير-مركز-شباب-نور-المقطم

أفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير التي تمت في مركز شباب نور المقطم بالإضافة إلى افتتاحه أعمال تطوير نادي المقطم، وذلك خلال الجولة التي يقوم بها السيد وزير الشباب والرياضة بعدد من مراكز الشباب والأندية بمحافظة القاهرة، يرافقهما الأستاذ سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج آخر أعمال تطوير مركز شباب نور المقطم، وآخر التطورات.

أكد صبحي أن أعمال التطوير التي تمت في نادي المقطم، ادت إلي زيادة طاقته الاستيعابية بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الشبابية والرياضة المختلفة، حيث تم انشاء مبني إداري متكامل وتطوير الملاعب الرياضية بالنادي وتطوير المدرج وحديقة الأطفال وإقامة مسرح ، بالاضافة الي صالة اللياقة البدنية المقرر إقامتها بالنادي.

نادي المقطم

وعقب الانتهاء من نادي المقطم، توجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة إلي مركز شباب نور المقطم.

حيث أعرب صبحي عن سعادته بالانتهاء من أعمال التطوير في مركز شباب نور المقطم والذي تم عن طريق الطرح الاستثماري، الأمر الذي يأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في اشراك القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة في رفع العبء عن كاهلها للمساهمة في تطوير مراكز الشباب الأخري على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي تطوير الخدمات المقدمة إلي مرتادي مركز الشباب وتحسينها، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري.

حيث أفتتح صبحي بمركز شباب نور المقطم حمام سباحة نصف أولمبي بالإضافة إلى حمام سباحة خاص بالأطفال مع ملحقاته.