/640902/تعرف-على-الزي-الرسمي-لمباراة-نهائي-أفريقيا

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي التقليدي الخاص به في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل الإجتماع الفني للمباراة النهائية، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مابين الأهلي وبكل جنوب إفريقيا كايزر تشيفز.

وعقد الاجتماع الفني للمباراة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء، بحضور كل من؛ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من «القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر»، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني.

بينما يرتدي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، الطاقم الأصفر، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.

موعد مباراة النهائي

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة غدا السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.