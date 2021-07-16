الآثار: نجاح التجربة الثانية لنقل مركب خوفو إلى المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحف المصرى الكبير، نجاح تنفيذ تجربة المحاكاة الثانية لعملية نقل مركب الملك خوفو الأولى من مقرها الحالى بهضبة الجيزة الأثرية إلى المتحف، وذلك استكمالا لسلسلة تجارب المحاكاة لضمان وصول المركب بأمان لمقرها النهائى بالمتحف الكبير.





وأكد اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، فى تصريح له اليوم، نجاح تجربة أداء النقل الثانية التى جرى تنفيذها على مدى ثلاثة أيام متتالية، وذلك بدءا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء الماضي، وحتى فجر اليوم.

وقال إنه تم الاختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية، مع تركيب أجهزة القياس الخاصة باختبار أداء العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتى تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك، وميول الطريق، وثبات الهيكل المعدنى أعلاها، وذلك لضمان وصول المركب إلى المتحف بأمان تام.

وأضاف أنه تم اجتياز التجربة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو العمل المميز والدؤوب الذى أثبت كفاءة الجسور الرملية والكبارى المعدنية الستة خارج وداخل المبنى، وكذلك أكد كفاءة العربة الذكية، وقدرتها المتميزة على المناورة والتكيف مع مصاعب الطرق.

وأوضح أن تجربة المحاكاة تم تنفيذها فى حضور لفيف مميز من أعضاء اللجنة العلمية المختصة بتنفيذ مشروع نقل مركب خوفو الأولى، وممثلى اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار، وممثلى المجلس الأعلى للآثار، وكذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصرى الكبير الدكتور الطيب عباس، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للنقل والترميم بالمتحف، أشرف محيى مدير عام منطقة الهرم الأثرية.

ووجه المشرف العام على المتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة، الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح سلسلة تجارب المحاكاة، من مهندسين ومرممين وأثريين، كما يخص بالشكر مسؤولى وزارة الداخلية، لما بذلوه من جهود فى تسهيل وتنظيم مسار تجربتى أداء النقل الأولى والثانية.