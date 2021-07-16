تنسيقية شباب الأحزاب تستعرض مشاركتها فى احتفالية «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وعرضت الاحتفالية، وفقا لبيان صحفى للتنسيقية، إنجازات المبادرة فى عدد من قرى مصر، والمساعدات التى قدمتها للأسر المصرية فى قرى الريف المصرى، وبينهم أسرة عز الرجال فى دمنهور، وأسرة أم محمد فى بنى سويف، كما عرضت الاحتفالية تصريحات لتوضيح معاناتهم وكيف ساعدتهم المبادرة فى حل مشكلاتهم.

وشهدت فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، عرض نموذج محاكاة، لغرف رصد ومتابعة جهود مشروعات حياة كريمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالته للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جهود المشروع القومى "حياة كريمة"، وذلك خلال عرضه صورًا للمشروع.

يذكر أن الاحتفالية حضرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصرى، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.