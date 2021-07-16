برلمانى: «حياة كريمة» ستحدث نقلة وتطور كبير فى الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن حياة كريمة تعد مشروع قومى لا مثيل له، لأنه سيغير بما لا يدع مجالًا للشك وجه القرية المصرية وسيعيد تشكيل المجتمع المصرى من جديد، وأنه سيحدث نقلة وتطور كبير للريف المصرى ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش لقرى مصر.





وأوضح فتحى، خلال بيان له، أن هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019 تستهدف فى المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصرى. وأشاد عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسى التى ألقاها خلال احتفالية حياة كريمة، مؤكدا أن هذا الخطاب قدم العديد من الرسائل، أهمها رسالة الطمأنة للمصريين فيما يخص أزمة سد النهضة. وشارك النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، فى حفل انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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