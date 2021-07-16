صور.. وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير نادى المقطم الرياضى

جدة - نرمين السيد - وشملت الأعمال، وفقا لبيان صحفى، مجمع حمامات السباحة والمبنى الاجتماعى ومبنى الخدمات الرياضية والحديقة البحرية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمنطقة الفود كورت والبوابات، كما افتتحا مجمع حمامات السباحة والنادى الاجتماعى بمركز شباب نور المقطم.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها فى الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة فى البطولات والمسابقات.

وأضاف خالد عبد العال، أن محافظة القاهرة تشارك فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة لتقديم جميع الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.