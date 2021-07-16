النائب حسام مندوه: رسائل السيسي اصابت سويداء الحقيقة وطمأنت جموع الشعب المصري

قال النائب حسام مندوه الحسيني عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في احتفالية اطلاق مبادرة حياة كريمة، كانت واضحة ومحددة كما تعودنا منه في جميع المواقف، وتحدث بلغة بسيطة وصلت لكل مواطن دون تأويل أو خلط.

وأضاف الحسيني أن ما قدمه الرئيس لـ٨٥٪ من الشعب المصري من خلال المشروع القومي "حياة كريمة" يعتبر انجاز تاريخي بكل المقاييس، ومازالت عند قناعتي أن المشروع يجب أن يعمم عالميًا للنهوض بالشعوب الفقيرة والأكثر احتياجًا بدلًا من أن يعيشوا على المعونات والمنح.

وأشار النائب إلى أن حضوره ومشاركته في احتفالية اطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" التي تدشن بداية الجمهورية الثالثة، والتي بدأت بمبادرة "حياة كريمة"، كان فخر له ولكل من حضر هذه الخطوة التريخية، لانها تؤمن للمواطن المصري أن يعيش في هذه الجمهورية، مُكرم ومُصان وعزيز النفس.

وأكد الحسيني أن الرئيس كان واضح في الحديث عن أزمة "سد النهضة" وكل ما يتعلق بالأمن القومي والمساس به، والخطوط الحمراء التي لن يسمح لكائن من كان ان يتخطاها، وقد سبق أن وضعت خطوط حمراء للأمن القومي خارج الحدود وتمت حماياتها وتأمينها ولم يجرأ أحد على تخطيها، ومن ثم كانت رسائل الطمأنة التي أرسلها الرئيس للشعب المصري واجبة، وكذلك على الشعب أن لا يقلق كمان طالبه الرئيس.

وأوضح أن ما قاله الرئيس مثل "لا يليق بنا أن نقلق"، لازم أنا والجيش نروح قبل ما تحصل أي حاجة لمصر، هي رسائل تعكس مدي قوة مصر وحجم الثقة التي يجب أن تكون بأنفسنا وبجيشنا، وعندما يتحدث أب الاسرة المصرية ويقول بثبات وطمأنينة "عيشوا حياتكم يا مصريين" يكون مدرك جيدًا قدرته على تحقيق وعوده التي سبق وأن أخذها على نفسه وحققها وكان على قدر الثقة.

واعتبر الحسيني أن احتفالية أمس والتأييد الجماهيري لحديث الرئيس، رسالة قوية للعالم كله بمدي التأييد والثقة بين الشعب والرئيس، وهو ما كان واضحا جدا من جموع الشعب التي حضرت من كل مكان في مصر في استاد القاهرة.

وأكمل الحسيني أن وصف الرئيس لمصر بالدولة الكبيرة، ليس مجرد شعارات تلهب عواطف الجماهير، لكن الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري الحالي لمصر، هو ما يفرض تلك الحقيقة التي ادركها المجتمع الدولي، ويتعامل معها كأمر واقع، خاصة بعد أن فرضت الدولة المصرية رؤيتها في عدد من الملفات الخارجية، وكانت تملك من الحكمة والقدرة التحليلية التي تجعلها تستشرف المستقبل والحلول للقضايا المعقدة، وبالتالي افسحت لنفسها مساحة تليق بها وسط المجتمع الدولي.

وشدد الحسيني على أن مجمل حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصاب سويداء الحقيقة، وكان يملك من المنطق والثقة الواضحة ما يبث الطمأنينة للجميع، و بالتالي لا يجب أن نحيد لحظة عن معركة بناء الجمهورية الجديدة، مهما كانت التحديات الخارجية، لأن هناك قيادة سياسية حكيمة ومؤسسات احترافية قادرة على صون مقدرات البلاد وحمايتها من أي مخاطر أو مؤمرات تحاك لها لتعطيل مسيرتها.