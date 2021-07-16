تنمية القدرات الشبابية الأبرز.. تعرف على أهداف اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصرى.

وأعلنت الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن منتديات الشباب ساهمت في دعم جهود مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية والتطوع لأحد الاضلاع الرئيسية في التنمية المستدامة.

وأبرز الموقع الرسمي لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، عدد من الأهداف الرئيسية التي يقوم عليها...

- إشراك الخبرات العلمية من الفـئات الشبابـية فى العمل الوطني فــي مختلـف التخصصـات على مـسـتـوى الـجـمـهـوريـة بشكل لامركزي.

- تـنمـية الـقـدرات الشـبـابـيـة من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة في الحـياة المجتمعـية وتـوفـير الـفـرص الـتـدريــبـيـة والمنح التعليمية.

- زيـادة الوعي الوطني من خلال تمكين الشباب لـتـحـمـل الـمـسـئـولية الوطـنيـة تـجـاه الـدولة والمجتمع. .

- توسيع نطاق الشراكات مــع كــافـة الــجــهـات الـحـكـومـية والخـاصـة لدعم الكوادر وتمكيـن الــكــوادر الــشــبـابـيـة ذات الـخـبـرات الـعلمية والعملية.

- دعم الحراك المجتمعي الشبابي من خلال توظيف بالقوى الشبابية في عمل مؤسسي منظم.

- تخطيط وتـنفـيـذ وتنسيق أنـشطة مجتمعية وطنية لتنمية قـدرات الــشـــبـاب على مـستوى المحـافـظات والاستفادة المـثلـى مـن القدرات الإبداعية.

- زيادة الوعي الشبابي بالـقضـايا الــوطــنـيـة ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء و دعم مفهوم العمل السـياسـي المعني بالقضايا الوطـنيـة.

- دعـم و تنفـيذ الخـطط التـنـمـوية المجتمعية وإرساء قواعد الـعـمـل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة.