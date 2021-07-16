انت الان تتابع تفاصيل خبر دليلك الشامل للتقديم لـ كلية الشرطة 2021 تنسيق/ مواعيد/ اختبارات/ شروط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حددت كلية الشرطة المصرية، تحت قيادة وزارة الداخلية مواعيد وشروط وخطوات التقديم لكلية الشرطة، لكل من خريجي الثانوية العامة والأزهرية من العام الجاري 2021، والعام السابق 2020، كما أعلنت عن التخصصات الجامعية المطلوبة للاتحاق بالضباط المتخصصين في الكلية للجنسين. وعليه فتواصل “مصر فايف” تقديم مختلف الخدمات للقراء على مدار الساعة، ونتناول كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم إلى أكاديمية الشرطة، مثل الشروط/ التنسيق/ الاختبارات المقررة/ مواعيد التقديم لخريجي الثانوية العامة والازهرية وأيضا الجامعات المحددة للاتحاق بالضباط المتخصصين.

مكتب تنسيق كلية الشرطة عام 2021

أعلن مكتب تنسيق الكلية، ووفقاً لما صدر في المؤتمر الصحفي لرئيس أكاديمية الشرطة، أنه يفتح باب التقدم لكل من تنطبق عليهم شروط الالتحاق، من خريجي الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، ليكون تنسيق التقديم للطلبة الحاصلين 65 %، كحد أدني من خريجي دفعة العام الجاري والسابق.

وفيما يختص بحاملي الشهادات الجامعية، فيكون التقدير لكليات الحقوق + الشريعة والقانون، والتربية رياضية (إناث)، تقدير عام مقبول، وأما باقي الجامعات فيكون الحد الأدنى للتخصصات المطلوبة لـ كلية الشرطة للتخصصات المطلوبة لـ كلية الشرطة ، بتقدر عام جيد.

رابط التقديم لـ police academy 2021

أعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يكون التقدم إلى الكلية من خلال رابط كلية الشرطة، وذلك لطلاب الثانوية العامة والأزهرية فقط، ويتم تسجيل البيانات اللازمة بعناية شديدة، ومن ثم وانتظار تحديد موعد الاختبار الاول. أما فيما يختص بتقديم الضباط المتخصصين، فيكون من خلال التوجه لمتكب تنسيق الكلية، مع إحضار أصل وصورة من الشاهدة الجامعية.

وجدير بالذكر أنه يمكن بعد ذلك متابعتة نتائج الاختبارات، لكلا القسمين الثانوي والمتخصصين، من خلال رابط الأكاديمية، والذي يمكن الوصول إليه بإتباع التالي؛

دخول من وقع وزارة الداخلية الرسمي.

النقر على خانة دليل الخدمات.

النزول بالسهم حتي أيقونة “الالتحاق بأكاديمية الشرطة”.

مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2021

تم الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس أكاديمية الشرطة، عن مواعيد تقديم كلية الشرطة 2021, والتي تختلف وفق نوع الشهادة وعام التخرج، حيث يبدأ خريجي الثانوية العامة والازهرية للعام 2020، إجراءات التقدم من تاريخ 20 يوليو الجاري، وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، أما بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام الجاري 2021، فيبدأ التقديم من تاريخ 12 أغسطس إلي 6 سبتمبر المقبل.

أما بالنسبة لمواعيد تقديم الضباط المتخصصين، فيبدأ التقديم لطلاب العام الماضي 2020, في تاريخ 27 يوليو حتي 19 اغسطس، وانا حاملي الدرجات العلمية للعام الجاري 2021, فيبدأ التقديم من تاريخ 21 اغسطس إلي 21 سبتمبر.

تخصصات أكاديمية الشرطة للبنات 2021

حددت الأكاديميةبعض التخصصات، والتي تتضمن قبول طلبات التقديم للفتيات، مثل خريجي كليات الطب البشري، والحقوق والآداب والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية والصيدلة والتمريض، والاسنان وفنون تطبيقية وألسن، ووالتربية الرياضية وإعلام للتقدم إلى كلية الشرطة وفقاً للشروط والضوابط المطلوبة.

شروط التقديم لأكاديمية الشرطة 2021

حددت وزارة الداخلية المصرية، بعض الشروط الواجب استيفاءها في المتقدم، والتي تزيد من فرص القبول بها، وتمكن من استكمال إجراءات التقديم، والتي يعد من أهمها:

– أن يكون الطالب وابويه مصريين الجنسية.

– يشترط حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يكون قد سبق صدور حكم ضده بعقوبة جناية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة.

ويمكنك استكمال باقي الشروط وقواعد التقديم والقبول، من خلال متابعة التالي؛

الاختبارات المقررة للقبول بأكاديمية الشرطة

اختبار القُدرات: وهو اختبار موضوعي، من شأنه قياس مستوى ثقافة الطالب المتقدم ومعلوماته العامة، ويعد الطالب “غير لائق” إذا لم يتحصل على نسبة 50%، من مجموع الدرجات هذا الاختبار المقررة، وليس للطالب حق الالتماس في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

– المقاس والقوام: حيث يتم فيه قياس طول ووزن الطلاب لقسمي الضباط المتخصصين، والثانوية، للتأكُد من استيفائه للمقاييس الطول والوزن المطلوبة، وفي حالة عدم توافر هذه الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام عن طريق التأكد من (تناسب الطول مع الوزن «الطول – 90»).

– الكشف الطبي، والذي يتم إجراء الكشوف المقررة أمام اللجان الطبية المختصة (القومسيون الطبي)بـ كلية الشرطة، وللمتقدم في حالة عدم تخطيه الحق في الالتماس لمرة واحدة فقط.

– الكشف النفسي: والذي يتم إجراؤه عن طريق مجموعة من الاختبارات النفسية، ولا يحق للراسب اعادتة.

– الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في بعض من التمرينات الرياضية، وللطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط في حالة رسوبه.

– كشف السمات: في حالة تخطي الطالب الاختبار الرياضي، يخضع لبطارية اختبار السمات الشخصية، وذلك لقياس القدرات العقلية والسمات والميول الشخصية والمهنية للمتقدم، ولا يحق للراسبين الإعادة في هذا الاختبار.

– لجنة الاختيار (الهيئة): وهي عقب اجتياز الطالب لجميع الاختبارات السابقة بنجاح، حيث يمثُل أمام اللجنة للاختيار، حيث تقوم مطابقة معايير المفاضلة المنصوص عليها، بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر.

– الكشف الطبي المتقدم: حيث يمثل الطالب أمام لجنة طبية متخصصة، لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على كل من«القلب – البطن» رسـم كهربائي للمـخ- مقياس سمــع تقليدي فحص لنسبة السكر بالدم «صائم – مفطر» وتحاليل لظائف الكبد والكليتيـن، والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، ولابد من اجتيازة للقبول بـ كلية الشرطة 2021.