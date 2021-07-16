/640901/موسيماني-كايزر-تشيفز-فريق-كبير-وعلينا-إحترامه
كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، عن قوة الخصم في لقاء النهائي.
ويرصد دوت الخليج تصريحات مدرب الأهلي بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال موسيماني: "علينا أن نحترم كايزر تشيفز الذي تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائي مثل سيمبا والوداد، لديهم قوة كبيرة في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، والركنيات، لديهم لاعبين على مستوى عالي، مثل كاسترو وبيليات، الحارس أيضا مميز، فريق جيد وفريق كبير وعلينا أن نحترمهم".
الأهلي الأول
وأضاف: "عندما أكون في مصر أرتدي قبعتين، قبعة جنوب إفريقيا، وقبعة مصرية أيضًا، ومصر الآن تأتي أولًا، ولكن عندما أعود لجنوب إفريقيا، ستكون الأولوية لبلدي".
موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز
يستعد الأهلي لملاقاة كايزر تشيفز، مساء غدًا السبت، على ملعب "محمد الخامس"، في الدار البيضاء بالمغرب، في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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