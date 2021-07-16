النائب عمرو السنباطي: حياة كريمة تطبيق عملي لحقوق الآنسان بالأفعال لا بالأقوال 

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أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن و نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ، ان المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تطبيق واقعي و عملي لمفهوم حقوق الانسان القائم على الافعال لا أقوال، مشيرا الي ان "حياة كريمة" احد ملامح و سمات الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عمرو السنباطي: حياة كريمة تطبيق واقعي لمفهوم حقوق الإنسان
وقال السنباطي ان حياة كريمة بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية بما يساعد على انهاء مشكلات الحاضر ، و يعين على مواجهة التحديات المستقبلية ، مشيدا بكونه المشروع مصري خالص باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه .
و اوضح السنباطي ان هذا المشروع يغير وجه الحياة في قرى مصر و الريف بشكل كامل ، و يحقق اهداف التنمية المستدامة خاصة انه يستهدف ما يقرب نصف سكان مصر بالمحافظات المختلفة من خلال مشروع واحد ، مشيرا الى ان القيادة السياسية تهتم ببناء الانسان و تعتبره اولوية .
و لفت السنباطي الى ان المبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ، الامر الذي ينعكس بالضرورة على انخفاض معدلات الفقر ، وتوفير مساكن آمنة لهم، بالإضافة توفير آلاف من فرص العمل للشباب، عبر التسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية و التمكين الاقتصادى للاسرة المصرية .
و اكد السنباطي ان المبادرة تكافح الفقر عبر تنمية القرى الأكثر فقراً وشملت 375 قرية، موضحا ان المواطن سيشعر في الريف بثمار هذا المشروعات التي ستنعكس على حياته .
و في سياق اخر اشاد النائب عمرو السنباطي برسائل الرئيس التي اطلقها خلال كلمته في احتفالية المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، خاصة عندما اكد ان المساس بالامن القومي المصري خطر احمر ، و ان الالتزام بالحكمة لا تعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن ، و ان الدولة لديها خيارات متعددة تقررها وفقا للموقف و الظروف .
وقال السنباطي ان خطاب الرئيس وجه رسائل طمأنة للشعب المصري بشان ازمة سد النهضة الاثيوبي ، عندما قال" اطمنوا ومتصدقوش كل الكلام اللي بيتقال ، و لا يليق بنا ان نقلق ابدا”.
و اضاف السنباطي " نؤيد كافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية و و نثق في قدرتها على مواجهة التحديات ، و ندعم مطالبها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق السلام و الاستقرار و الامن المائي للدول الثلاث.
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