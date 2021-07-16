/640904/أحمد-فتحي-حياة-كريمة-ستحدث-نقلة-وتطور-كبير-في-الريف-المصري

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، في حفل انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد فتحي: حياة كريمة مشروع قومي لا مثيل له

وقال أحمد فتحي، خلال بيان له، أن حياة كريمة تعد مشروع قومي لا مثيل له، لأنه سيغير بما لا يدع مجالًا للشك وجه القرية المصرية وسيعيد تشكيل المجتمع المصري من جديد، وأنه سيحدث نقلة وتطور كبير للريف المصري ، مشيرا إلي أن هذه المبادرة جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش لقري مصر.

أحمد فتحي: المبادرة تستهدف التخيف عن كاهل المواطن

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019 تستهدف في المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصري.

وأشاد فتحي، بكلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال احتفالية حياة كريمة، مؤكدا أن هذا الخطاب قدم العديد من الرسائل، أهمها رسالة الطمأنة للمصريين فيما يخص أزمة سد النهضة.