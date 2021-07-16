/640905/الشناوي-الأهلي-رقم-واحد-وهيفضل-في-الصدارة

أكد محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، إن لاعبى الفريق يدخلون أي بطولة ينافسون بها بدوافع إن الأهلى دائما يجب أن يكون رقم واحد، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق، لنهائي دوري ابطال افريقيا بالمغرب، أمام كايزر تشيفز.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في المؤتمر الصحفي لنهائي أفريقيا.

تصريحات محمد الشناوي

قال: "اللاعيبة بتستلم الراية من الأجيال اللي قبلها إن النادى لازم يكون رقم واحد في أي بطولة يدخلها لإن ده نظام النادى، ولما دخلنا النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا قولنا عاوزين نكسب تاني ونروح كأس العالم للأندية، واللاعبين كلهم بيحبوا بعض وإخوات وكذلك بيحترموا بعض ومعايا لاعبين كبار بيساعدوني في الفريق مثل وليد سليمان وعمرو السولية وأيمن أشرف وسعد سمير وعندنا طموح نوصل لكأس العالم للأندية مجددا وبنفكر فى كل مرحلة بمرحلتها وبنتكلم مع بعض كتير وجمهور الأهلى دائما فى ظهرنا وبتمنى أن يحالفنا التوفيق".

نهائي قوي

وأضاف: "سيكون مباراة قوية لقوة الخصم الذى يحترمه الأهلى، مشددًا إن إقامة النهائى بالمغرب يمنح الأهلى أفضلية ليست كبيرة حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة الفريق الجنوب الإفريقى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

وأكد الشناوى إن إقامة النهائى فى بلد عربى يمنح الأهلى بعض الأفضلية ولكنه قال:"كان سيكون أفضل لو في مصر وبحضور جماهيرنا، وربما يكون هناك بعض الأفضلية للفريق الجنوب أفريقي خاصة إنهم لعبوا هنا مع الوداد من وقت قريب على نفس ملعب النهائى".

كايزر تشيفز

ووضح الشناوى إن وصول كايزر تشيفز إلى النهائى يؤكد إنه فريق قوى ومنظم ولكن قال:"اللقب هو الهدف الأول لنا ونرغب من أول يوم فى النسخة فى إحرازه والعودة لخوض مونديال الأندية مجدداً".