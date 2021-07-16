الكاف يغرم الترجي التونسي 60 ألف دولار بسبب الأهلي.. تفاصيل

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كشفت تقارير صحفية تونسية صباح اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يوليو، علي تطبيق عقوبات قوية علي الفريق الترجي التونسي، بسبب أعمال الشغب أمام الأهلي، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء الذهاب، على ملعب حماده العقرب برادس.

ويرصد دوت الخليج العقوبة الموقعة علي الترجي التونسي بسبب أحداث الشغب أمام الأهلي.

عقوبة الكاف علي الترجي التونسي

وذكرت "تونس الرقمية"، أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف"، قضت بتغريم الترجي الرياضي التونسي بمبلغ قدره 60 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى حرمانه من حضور جماهيره في أربع مباريات في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال افريقيا.

ويأتي هذا القرار بعد أحداث الشغب التي سبقت مباراة الترجي أمام الأهلي المصري لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب حمادي العقربي برادس.

حقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب حماد العقربي، برادس، في المباراة التي شهدت أعمال شغب من قبل الجماهير التونسية.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

من المقرر، أن يلتقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع بين الفريقين في التاسعة من مساء غد السبت، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.