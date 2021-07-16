/640907/موسيماني-كايزر-تشيفز-فريق-بلادي-ولكن-الأهلي-يحتاج-للعاشرة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالمغرب، عن مواجهته فريق بلاده كايزر تشيفز، والذي كان يشجعه في صغره.

ويستعرض تحيامصر تصريحات مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، قبل لقاء كايزر تشيفز بنهائي أفريقيا.

تصريحات موسيماني

قال: "لقد كنت أشجع كايزر تشيفز، أعمامي لعبوا مع تشيفز وأورلاندو بايرتس، ولكن في ذلك الوقت كان تشيفز أكثر هيمنة".

وتابع: "كايزر تشيفز لم يكن لديهم موسم جيد في الدوري، ولعبوا في دوري أبطال إفريقيا وهم في المركز الثاني عشر في الدوري، لذا تواجدهم في النهائي مفاجأة".

الأهلي والعاشرة

وأضاف "ولكن الأهلي بحاجة إلى اللقب العاشر، الجميع هُنا يتحدثون عن العاشرة، وأنا أريد أن أكون جزءًا من التاريخ، وأساهم في النجمة العاشرة للأهلي، لذلك الفوز باللقب مهم لنا جدًا وبالنسبة لي ولعائلتي، ولـ70 مليون شخص يدعمون الأهلي".

حضور رئيس جنوب إفريقيا

وتطرق موسيماني للحديث عن حضور رئيس صن داونز السابق ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحالي، باتريس موتسيبي وقال مازحًا: "إنه تميمة حظي في النهائيات".

وأوضح: "عندما حضر مباراة الزمالك والأهلي في العام الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا نججنا في تحقيق الفوز، وعندما جاء إلى قطر وتواجد في كأس العالم للأندية فزنا بالميدالية البرونزية".

وأتم تصريحاته قائلًا: "وعندما جاء إلى قطر في الشهر الماضي، هو من سلمنا كأس السوبر الإفريقي، لذا يجب عليه أن يُحافظ على ثباته ويواصل المجيء!".