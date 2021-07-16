/640908/النائب-علاء-عابد-يشيد-بحرص-الرئيس-السيسى-على-متابعة-المشروعات-القومية-أيام-الاجازات

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه الدائم على متابعته بنفسه لمختلف المشروعات القومية الكبرى، التي يتم تنفيذها خاصة في أيام الاجازات مشيداً بتفقد الرئيس السيسى اليوم الجمعة مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

دوت الخليج

النائب علاء عابد يوجه الشكر للعاملين من المصريين الشرفاء

كما وجه علاء عابد، كل الشكر للمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء الذين لايعرفون إلا العمل داخل هذه المشروعات على مدار ال 24 ساعة يومياً حتى في أيام الاجازات وأكبر دليل على ذلك هو استماع الرئيس السيسى لشرح حول تنفيذ، شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه.

الرئيس السيسي يتابع العمل فى طريق الساحل الشمالى والمحاور الرئيسية

هذا وكان الرئيس السيسي قد وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.