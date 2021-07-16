«الهيئة القومية للاستشعار من البعد» تبدأ تدريب 1.500 طالب بالجامعات

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، تقريرًا من الدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول بدء الهيئة فعاليات التدريب الصيفى بالنظام الإلكترونى لـ 1.500 طالب من مختلف الجامعات المصرية، على يد صفوة من أساتذة الهيئة بمختلف تخصصاتهم، باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وبرامج تحليل صور الأقمار الصناعية.





ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأهمية تحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وربط العلوم النظرية بالعلوم التطبيقية؛ بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030. وأشارت الدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمى والدراسات المستمرة بالهيئة، إلى أن الهيئة تتعاون مع الجامعات المصرية، بهدف تأهيل الطلاب على تكنولوجيا الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية، بما يؤهل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل، فضلا عن نشر الوعى بثقافة الاستشعار من البعد.

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