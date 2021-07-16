/640910/اختفاء-لاعب-أوغندي-في-طوكيو-قبل-إنطلاق-الأولمبياد

نشرت إحدى الوكلات الفرنسية اليوم الجمعة، عن اختفاء لاعب رفع الأثقال الأوغندي، وأكدت الوكالة أن أخر ظهور للاعب، كان عندما شاهده صديقه، في منتصف الليل في أحد فنادق طوكيو باليابان.

ويرصد دوت الخليج آخر أخبار بطولة العالم الأولمبية بطوكيو.

اكتشفت البعثة الأوغندي عدم تواجد يوليويس سسكيتوليكو لاعب رفع الأثقال الأوغندي، وصاحب ال ٢٠ عام، ضمن صفوف البعثة، والتي تقيم في أحد فنادق اليابان استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

موعد اختفاء يوليويس

أوضح رئيس البعثة الأوغندية في طوكيو بالليابان، أن يوليويس سسكيتوليكو اختفى منذ منتصف اليوم، وحاولنا بشتى الطرق الوصول إليه للخضوع لعمل مسحة فيروس كورونا المستجد، ولكن فشلت محاولتنا.

قائمة الأهلي لنهائي أفريقيا

خضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

بعثة الأهلي بالمغرب

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مؤتمر الأهلي

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.