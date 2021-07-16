فيديو- إطلاق مبادرة سكة السلامة أبرزها.. جهود وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو إطلاق صندوق مكافحة الإدمان مبادرة "سكة السلامة"، لتوعية المواطنين بأضرار المخدرات داخل محطات المترو، وفى اليوم العالمى للسكان استعرضت الوزارة جهودها لمواجهة تحدى الزيادة السكانية. كما شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن، عبر الفيديوكونفرانس فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة لبحث التنمية المستدامة 2021، وأعلنت الوزيرة قفزة فى إجمالى قيمة المنح الأجنبية خلال النصف الأول من 2021. وأطلقت الوزارة المرحلة التمهيدية لحملات توعية مجتمعية فى قرى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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