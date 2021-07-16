فيديو- نشرة الرعاية الصحية.. فحص 25 ألف مواطن خلال 30 يوما بالأقصر وأسوان

جدة - نرمين السيد - ,استهلت النشرة، بلقاء د. أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروعات التأمين الصحى الشامل وتطوير القرى المصرية لمبادرة حياة كريمة، مع ممثلى عن شركة لوجيك Logic للتطوير المؤسسى، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة من خلال ما يسمى بالورقة البيضاء بما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وتضمنت النشرة، لقاء الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر لوران دى بويك، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ودراسة كيفية إدراج المهاجرين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، استكمالا لتنمية خدمات المشروع حول تغطية جميع المقيمين على أرض مصر والمصريين داخلها أو خارجها.

وتضمنت أيضا، نجاح المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر فى تقديم 270 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بجودة عالمية وذلك خلال النصف الأول من عام 2021، إضافة إلى نجاح مستشفى طيبة التخصصى بالمحافظة فى إجراء أول عملية إصلاح تمدد الشريان الأورطى البطنى لمريض دون جراحة باستخدام أحدث التقنيات العالمية EVAR والتى تحمى المريض من المخاطر التى قد يتعرض لها عند اختيار الحل الجراحى المعروف كما تساعده على سرعة تعافيه واستقرار حالته الصحية دون مضاعفات خطيرة على حياته أو صحته.

كما تضمنت، إعلان هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عن تسجيل أكثر من 4 مليون مواطن فى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن، إضافة إلى نجاح مستشفى التضامن ببورسعيد فى إجراء عملية جديدة لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات العمود الفقرى لمريض داخل المستشفى كونها متفردة فى إجراء مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل بورسعيد.

وشملت النشرة الإخبارية، تدريب هيئة الرعاية الصحية ل 135 طبيب وصيدلى من العاملين بمستشفيى التضامن والنصر التخصصى للأطفال التابعين لها ببورسعيد على مستجدات علاج مرضى الأورام والتواصل الفعال معهم بما فى ذلك من عظيم الأثر على نفسية المرضى وذويهم، تحت شعار "معا نبنى المستقبل"، وبالتعاون مع شركة نوفارتس فارما للأدوية إحدى الشركات الرائدة عالميا فى مجال أبحاث علاج وأدوية مرضى الأورام.

كما شملت، إعلان الهيئة عن فتح باب التقدم للعاملين بالهيئة وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية فى مختلف المحافظات للفوز بمنحة ممولة بالكامل الخاصة بالحصول على برنامج زمالة هيوبرت همفرى للعام الأكاديمى 2023/2022 فى إحدى الجامعات الأمريكية طبقا للشروط الموضوعة لاستحقاق المنحة، وكذلك الإعلان عن استمرار فعاليات مبادرة الهيئة "اطمن على ابنك" للكشف الطبى المجانى والاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد.

وشملت أيضا، إجراء الفحص الطبى الشامل ل 25 ألف مواطن بمحافظتى الأقصر وأسوان خلال 30 يوم شهر يونيو من العام الجارى، ضمن حملة "اكشف واطمن" للاطمئنان على صحة الأهالى فى المحافظتين والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها بما يسهم فى تحسين جودة الحياة الصحية لهم، وتخطى الحملة نسبة المستهدف فحصهم بأكثر من 100% حيث أنه كان من المستهدف للحملة إجراء الفحوصات الطبية لعشر آلاف مواطن، بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية وإحدى الشركات الرائدة للحلول الرقمية.

وأخيرا.. نجاح مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر فى إجراء 10 عمليات ناجحة لتغيير مفصل كامل للمرضى من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة خلال يوم واحد داخل المستشفى.

يذكر أن نشرة "رعاية نيوز"، هى نشرة إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن انجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

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